Сменившая пол дочь Маска обвинила его в жестокости и самовлюбленности

Сменившая пол дочь Маска Уилсон обвинила его в жестокости

Дочь Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон, сменившая пол, ответила на обвинения отца в обмане при подписании документов, разрешающих данную процедуру. Ее цитирует NBC News.

Вивиан, бывшая при рождении и до 18 лет мальчиком по имени Ксавье Александр, заявила, что отец был жесток с ней в детстве из-за ее нетрадиционной ориентации. Кроме того, по ее словам, он не поддерживал ее, редко присутствовал в ее жизни и часто ругал.

«Он был холоден. Он очень быстро впадает в гнев. Он безразличен и самовлюблен», — заявила Вивиан. Кроме того, Маск якобы давил на нее за проявление женских черт и призывал выглядеть более мужественно.

Она также утверждает, что Маска не обманывали, и он знал, что делает, когда согласился на смену пола сыном. «Я думаю, он был уверен, что я ничего не скажу и просто оставлю это без ответа», — объяснила Уилсон недавние высказывания отца.

В июне основатель компаний SpaceX и Tesla подтвердил, что у него родился еще один ребенок. По словам миллиардера, он и не скрывал, что теперь у него 11 детей. Маск заявил, что выражение «тайно зачал», которое использовалось в новостях о его новом ребенке, не соответствует действительности.