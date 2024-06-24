Миллиардер Илон Маск подтвердил рождение одиннадцатого ребенка

Илон Маск заявил, что не скрывал 11 ребенка, которого родила директор Neuralink

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил, что у него родился еще один ребенок. Об этом сообщает Page Six.

По словам миллиардера, он и не скрывал, что теперь у него одиннадцать детей. Он заявил, что выражение «тайно зачал», которое использовалось в новостях о его новом ребенке, не соответствует действительности. «Все наши родственники и друзья знали, — объяснил Маск. — Из отсутствия пресс-релиза о рождении, который сам по себе был бы дикостью, совершенно не следует, что я зачал его тайно».

Матерью одиннадцатого ребенка стала Шивон Зилис — директор по спецпроектам компании Neuralink, которую также основал Маск. Это уже третий ребенок, который у них родился. Другие два, близнецы Азур и Страйдер, появились на свет в 2021 году. Это произошло, когда певица Граймс, с которой Маск в то время встречался, ждала его третьего ребенка.

Зилис уверяла друзей и коллег, что у нее не было романтических отношений с миллиардером, что он лишь выступил донором спермы. При этом из судебных документов ясно следует, что в 2022 году Маск жил в ее доме в Техасе.

Имя и пол нового ребенка Илона Маска и Шивон Зилис не уточняются. Кроме того, неизвестно, в какой роли выступал миллиардер на этот раз, и ограничилось ли дело донорством спермы.

Кроме троих детей Шивон Зилис, у Маска есть по меньшей еще восемь детей. Пятерых родила его первая жена, писательница Джастин Уилсон. Матерью остальных была певица Граймс.