Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

У Илона Маска родились близнецы

Business Insider: у Илона Маска и топ-менеджера Зилис в ноябре 2021 года родились близнецы
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mike Blake / Reuters

У американского предпринимателя, владельца Tesla и SpaceX Илона Маска и директора по операциям и специальным проектам основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в ноябре 2021 года тайно родились близнецы. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на судебные документы.

Дети появились на свет за несколько недель до рождения второго ребенка бизнесмена и канадской певицы Граймс. Издание отмечает, что теперь количество известных детей предпринимателя возросло до девяти.

В апреле Маск и Зилис подали прошение об изменении имен близнецов, чтобы частью их второго имени стали фамилии отца и матери. Судья в Техасе удовлетворил эту просьбу. В судебных документах они указали адрес, который топ-менеджер приобрела в августе прошлого года в техасском Остине, стоимость жилья оценивается в более четырех миллионов долларов.

В феврале сообщалось, что Илон Маск начал встречаться с австралийской актрисой Наташей Бассет. Папарацци сфотографировали 50-летнего миллиардера в компании рыжей девушки на выходе из частного самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. По данным источника издания, возлюбленной Маска является 29-летняя актриса. Собеседник уточнил, что они встречаются «всего пару месяцев».

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Суд арестовал трех генералов МВД по делу о злоупотреблении полномочиями
«Вкусно — и точка» объяснила инцидент с клюющими булки птицами
Стало известно о попытках ЕС и Украины исключить Россию из ВТамО
Россиянки от 40 лет родили рекордное число детей
Кот с Даунинг-стрит «призвал» выселить Джонсона из резиденции
В США предрекли исчезновение Украины с карты мира
Онколог Карасев предупредил россиян о настораживающих симптомах рака
Названа неуместная для каждого возраста одежда
В Киеве назвали гарантии безопасности Запада Украине
Московским мусульманам напомнили о правилах жертвоприношений на Курбан-байрам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.