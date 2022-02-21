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Стало известно имя новой возлюбленной Илона Маска

HollywoodLife: предприниматель Илон Маск встречается с актрисой Наташей Бассет
Наташа Бассет

Наташа Бассет. Фото: Birdie Thompson / AdMedia / Global Look Press

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск начал встречаться с австралийской актрисой Наташей Бассет. Об этом сообщает HollywoodLife.

Папарацци сфотографировали 50-летнего миллиардера в компании рыжей девушки на выходе из частного самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. По данным источника издания, возлюбленной самого богатого человека в мире является 29-летняя актриса. Собеседник уточнил, что Маск и Бассет встречаются «всего пару месяцев». «Они очень любят друг друга и очень много времени проводят вместе», — сказал он.

С 2018 года Илон Маск состоял в романтических отношениях певицей Граймс. В мае 2020 года у пары родился сын, которого они назвали X Æ A-XII. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец исполнительницы. Прошлой осенью Маск и Граймс расстались после трех лет совместной жизни.

Ксения Назарова
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