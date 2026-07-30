В России высказались о предложении Польши выпускать ракеты для Patriot на своей территории

Заводы по производству оружия для ВСУ давно размещаются по всей Европе, а российская разведка публиковала их координаты, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что по этому производству нужно наносить удары.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что производство ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot следует разместить на территории Польши, а не на Украине.
«Заводы по производству оружия для ВСУ давно уже размещаются по всей Европе, более того, наша разведка публиковала даже их координаты — они всем давно известны. Я считаю, что по такому производству пора наносить точечные ракетные или дроновые удары — как это мы сейчас делаем с оружейными цехами на Украине. И это не будет началом конфликта со странами НАТО, мы просто вынуждены ликвидировать смертельную опасность для нашего мирного населения, которая исходит от этих мест», — сказал Журавлев.
По словам парламентария, нужно также перерезать все пути доставки вооружения на Украину.
«Кроме того, следует озаботиться и перерезанием всех путей доставки этой продукции на Украины, разбомбить локомотивы, железнодорожные станции, тоннели и мосты. Вообще-то сделать это нужно было еще в первые дни СВО, но и сейчас еще не поздно», — добавил Журавлев.
Ранее сообщалось, что Великобритания вместе с европейскими партнерами поможет Киеву разработать свою систему противоракетной обороны для снижения зависимости от американских комплексов. Один из источников издания The Telegraph описал «европейский Patriot» как более дешевый и пригодный для массового производства.