В России высказались о предложении Польши выпускать ракеты для Patriot на своей территории

Депутат Журавлев призвал наносить удары по заводам, производящим оружие для ВСУ

Заводы по производству оружия для ВСУ давно размещаются по всей Европе, а российская разведка публиковала их координаты, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что по этому производству нужно наносить удары.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что производство ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot следует разместить на территории Польши, а не на Украине.

«Заводы по производству оружия для ВСУ давно уже размещаются по всей Европе, более того, наша разведка публиковала даже их координаты — они всем давно известны. Я считаю, что по такому производству пора наносить точечные ракетные или дроновые удары — как это мы сейчас делаем с оружейными цехами на Украине. И это не будет началом конфликта со странами НАТО, мы просто вынуждены ликвидировать смертельную опасность для нашего мирного населения, которая исходит от этих мест», — сказал Журавлев.

По словам парламентария, нужно также перерезать все пути доставки вооружения на Украину.

«Кроме того, следует озаботиться и перерезанием всех путей доставки этой продукции на Украины, разбомбить локомотивы, железнодорожные станции, тоннели и мосты. Вообще-то сделать это нужно было еще в первые дни СВО, но и сейчас еще не поздно», — добавил Журавлев.

Ранее сообщалось, что Великобритания вместе с европейскими партнерами поможет Киеву разработать свою систему противоракетной обороны для снижения зависимости от американских комплексов. Один из источников издания The Telegraph описал «европейский Patriot» как более дешевый и пригодный для массового производства.

