У Илона Маска и топ-менеджера Neuralink родился новый ребенок

Business Insider заявил о «тайном» ребенке Маска и топ-менеджера Neuralink Зилис

У американского миллиардера Илона Маска и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис родился еще один ребенок. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, ребенок родился ранее в этом году, его имя и пол не уточняются. Это не первый ребенок пары: в 2021 году Зилис родила предпринимателю близнецов.

Маск является соучредителем Neuralink и соруководителем компании. У миллиардера как минимум 11 детей, в том числе пятеро от первой жены, трое от его первой жены, писательницы Джастин Уилсон, трое от канадской певицы Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) и еще трое — от Зилис.

Ранее Зилис уверяла друзей и коллег, что у нее не было романтических отношений с миллиардером, что он лишь выступил донором спермы. При этом из судебных документов ясно следует, что в 2022 году Маск жил в ее доме в Техасе.