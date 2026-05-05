Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:47, 5 мая 2026Наука и техника

Samsung призвала обновить все смартфоны

Samsung выпустила исправляющее опасные уязвимости обновление для смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: CFOTO / Future Publishing via Getty Images

Корейская корпорация Samsung выпустила обновление безопасности для всех своих актуальных смартфонов. На это обратило внимание издание GizmoChina.

По словам авторов медиа, в этом году IT-гигант затянул с выпуском патчей. Журналисты рассказали, что фирма вовремя представила обновление для флагманских моделей, но более доступные и распространенные варианты получили патчи с задержкой. В начале мая выяснилось, что все доступные устройства можно обновить до новой версии операционной системы (ОС).

Как оказалось, апрельский патч безопасности устраняет в общей сложности 47 уязвимостей. Samsung призвала пользователей обновить свои девайсы. В материале говорится, что 33 уязвимости были обнаружены Google, 10 — командой Samsung Mobile, а оставшиеся четыре — подразделением Samsung Semiconductor. Последние связаны исключительно с устройствами Samsung.

При этом авторы заметили, что далеко не все смартфоны можно обновить до актуальной версии One UI 8.5, которая, в отличие от патчей безопасности, добавляет на устройства новые функции.

В конце апреля стало известно, что Samsung выпустила второе за месяц экстренное обновление для смартфонов Galaxy S25 и S26. При этом первый апдейт выходили меньше месяца назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о потере Украиной территорий

    Раскрыта новая схема кражи аккаунтов в Telegram

    В Китае из-за мощного взрыва на заводе фейерверков погиб 21 человек

    iPhone сделают еще прозрачнее

    Россиян предупредили об опасных открытках в мессенджерах

    В России сертифицировали новый кроссовер Tenet

    Россиянам назвали опасные симптомы после работы на дачном участке

    Раскрыты последствия удара ВСУ по региону России в 1000 километрах от границы

    Названа неожиданная польза кофе

    Союзники США заговорили о новом мировом порядке после Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok