Рубио раскрыл отношение Трампа к переговорам с Россией

Рубио заявил, что Трамп не считает переговоры с Россией уступкой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, в отличие от прошлых властей страны, не считает диалог с Россией уступкой со стороны Вашингтона. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Марко Рубио в Палате представителей, пишет РИА Новости.

«Он не рассматривает переговоры с Россией как уступку, как это было принято в прошлом. Иногда это приводит к чему-то, иногда ни к чему, а иногда эти каналы коммуникации оказываются невероятно ценными в условиях потенциального конфликта», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее сообщалось, что Германия рассчитывала на размещение на своей территории американских ракет большой дальности в рамках политики сдерживания России. Однако планы оказались под угрозой срыва из-за решения Дональда Трампа по выводу войск.

СМИ писали, что Германия считала, что США вскоре развернут на ее территории дальнобойные ракеты, которые смогут нанести удар вглубь России и помочь сдерживать атаку.