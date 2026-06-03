ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:56, 3 июня 2026Мир

Рубио раскрыл отношение Трампа к переговорам с Россией

Рубио заявил, что Трамп не считает переговоры с Россией уступкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, в отличие от прошлых властей страны, не считает диалог с Россией уступкой со стороны Вашингтона. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Марко Рубио в Палате представителей, пишет РИА Новости.

«Он не рассматривает переговоры с Россией как уступку, как это было принято в прошлом. Иногда это приводит к чему-то, иногда ни к чему, а иногда эти каналы коммуникации оказываются невероятно ценными в условиях потенциального конфликта», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее сообщалось, что Германия рассчитывала на размещение на своей территории американских ракет большой дальности в рамках политики сдерживания России. Однако планы оказались под угрозой срыва из-за решения Дональда Трампа по выводу войск.

СМИ писали, что Германия считала, что США вскоре развернут на ее территории дальнобойные ракеты, которые смогут нанести удар вглубь России и помочь сдерживать атаку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрывать, бить, топить». В России призвали к смене тактики в зоне СВО после атаки ВСУ на Петербург. Москва выступила с заявлением

    ВС России открыли краматорское направление

    Трамп собрался посетить саммит G7

    В России назвали причину нежелания Зеленского идти на переговоры

    Силовики раскрыли требования ВСУ к родственникам мобилизованных бойцов

    Дети взяли в осаду украинский военкомат

    Евродепутат назвал главную помеху для вступления Украины в ЕС

    Число пострадавших от атаки ВСУ на автобус в ДНР возросло

    Страна Европы выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС

    Зеленский выступил с тревожным заявлением о ситуации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok