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21:38, 3 июня 2026Бывший СССР

Мощный удар по ПВД ВСУ авиабомбами сняли на видео

Опубликовано видео мощного удара по ПВД ВСУ авиабомбами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В сети появилось видео, на котором запечатлены результаты применения российских фугасных авиационных бомб по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его разместил Telegram-канал verumreactor.

Удары нанесены по пункту временной дислокации (ПВД) 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка с использованием ФАБ-1500, а также по ПВД 5-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Алексеево-Дружковка с применением ФАБ-500.

До этого было размещено видео, на котором запечатлен результат применения фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000. Удар пришелся по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в городе Николаевка.

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