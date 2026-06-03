ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:58, 3 июня 2026Мир

Посол допустил удары ВС России по европейской стране

Келин: Производители оружия для ВСУ в Британии могут стать целями ударов ВС России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Британские компании, которые производят вооружение для отправки на Украину, могут в перспективе стать целями ударов ВС России. Такое будущее для европейской страны допустил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью Sky News.

Он рассказал, что происходит процесс переноса производства украинских вооружений в разные государства, в том числе Великобританию, Данию и Канаду.

«Это лишь делает уязвимыми сами эти страны. В определенный момент, если ситуация не изменится, нам придется найти ряд контрмер. Я не говорю, какие именно, но нам известны адреса [компаний]. Мы распространяли их публично, они будут легкими целями», — предупредил дипломат.

Посол также обратил внимание на то, что у Москвы и Лондона кардинально различаются позиции по украинскому конфликту. Более того, по его мнению, Британия «делает все возможное, чтобы нанести стратегическое поражение России», в том числе поставляя оружие и деньги Киеву, а также вводя новые антироссийские санкции.

«Они подрывают переговоры, которые ведутся с американцами и президентом [США Дональдом] Трампом. Все это, разумеется, не идет на пользу. Это даже нельзя назвать недружественными шагами, это враждебные [действия]», — заключил Келин.

Ранее Андрей Келин довел до британской стороны рекомендацию МИД РФ эвакуировать из Киева дипломатический персонал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрывать, бить, топить». В России призвали к смене тактики в зоне СВО после атаки ВСУ на Петербург. Москва выступила с заявлением

    ВС России открыли краматорское направление

    Трамп собрался посетить саммит G7

    В России назвали причину нежелания Зеленского идти на переговоры

    Силовики раскрыли требования ВСУ к родственникам мобилизованных бойцов

    Дети взяли в осаду украинский военкомат

    Евродепутат назвал главную помеху для вступления Украины в ЕС

    Число пострадавших от атаки ВСУ на автобус в ДНР возросло

    Страна Европы выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС

    Зеленский выступил с тревожным заявлением о ситуации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok