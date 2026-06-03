Посол допустил удары ВС России по европейской стране

Келин: Производители оружия для ВСУ в Британии могут стать целями ударов ВС России

Британские компании, которые производят вооружение для отправки на Украину, могут в перспективе стать целями ударов ВС России. Такое будущее для европейской страны допустил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью Sky News.

Он рассказал, что происходит процесс переноса производства украинских вооружений в разные государства, в том числе Великобританию, Данию и Канаду.

«Это лишь делает уязвимыми сами эти страны. В определенный момент, если ситуация не изменится, нам придется найти ряд контрмер. Я не говорю, какие именно, но нам известны адреса [компаний]. Мы распространяли их публично, они будут легкими целями», — предупредил дипломат.

Посол также обратил внимание на то, что у Москвы и Лондона кардинально различаются позиции по украинскому конфликту. Более того, по его мнению, Британия «делает все возможное, чтобы нанести стратегическое поражение России», в том числе поставляя оружие и деньги Киеву, а также вводя новые антироссийские санкции.

«Они подрывают переговоры, которые ведутся с американцами и президентом [США Дональдом] Трампом. Все это, разумеется, не идет на пользу. Это даже нельзя назвать недружественными шагами, это враждебные [действия]», — заключил Келин.

Ранее Андрей Келин довел до британской стороны рекомендацию МИД РФ эвакуировать из Киева дипломатический персонал.