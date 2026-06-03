Рубио раскрыл условие нормализации отношений России и США

Рубио: После завершения украинского конфликта отношения США и РФ могут улучшиться

В США считают, что отношения с Россией будут более дружелюбными, когда конфликт на Украине завершится, рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио во время слушаний в Палате представителей, пишет РИА Новости.

Конгрессвумен Анна Паулина Луна спросила американского госсекретаря о важности поддержания отношений с такой сверхдержавой как Россия.

«Думаю, что наши отношения станут более дружественными и их будет легче поддерживать, как только закончится война на Украине», — высказался Рубио.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает политику в отношении Москвы, начатую предыдущим главой Белого дома Джо Байденом. Министр также отметил, что Россия ценит диалог, который Трамп начал с Кремлем, однако в реальности сближения между странами нет.

До этого Лавров поймал США на лицемерии. Он рассказал, что Трамп в ходе российско-американских переговоров не давал понять, что позиция Москвы неприемлема для Вашингтона.