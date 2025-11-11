Мир
16:54, 11 ноября 2025Мир

Лавров поймал США на лицемерии

Лавров: Трамп не обмолвился, что Россия якобы подкинула США подрывную бумагу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в ходе российско-американских переговоров не давал понять, что позиция Москвы неприемлима для Вашингтона. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров. Интервью опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«В ходе этого телефонного разговора президент США Трамп ни словом не обмолвился о том, что мы им «подкинули» какую-то провокационную, «подрывную» бумагу, которая уничтожает все надежды на урегулирование. Нет, они разговаривали нормально», — сказал российский министр.

По словам Лаврова, после публикации российского меморандума по Украине американцы «решили, что разговаривать с нами бесполезно и бессмысленно».

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Лавров якобы впал в немилость после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это сообщение не соответствуют действительности.

