Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 7 ноября 2025Мир

В Кремле ответили на сообщения об отношении к Лаврову

Песков опроверг сообщения о том, что Лавров якобы впал в немилость
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

В сообщениях о том, что глава МИД Сергей Лавров якобы впал в немилость, действительности не соответствует ничего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел, конечно», — сказал представитель Кремля.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, якобы Лавров «впал в немилость» после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио.

Песков также отметил, что все прогнозы о сроках встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа несостоятельны. Он подчеркнул, что встрече на высшем уровне должна предшествовать скрупулезная работа.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    В России высказались о курсе Азербайджана на интеграцию в НАТО

    Орбан усомнился в потенциале саммита России и США

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости