В Кремле ответили на сообщения об отношении к Лаврову

Песков опроверг сообщения о том, что Лавров якобы впал в немилость

В сообщениях о том, что глава МИД Сергей Лавров якобы впал в немилость, действительности не соответствует ничего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел, конечно», — сказал представитель Кремля.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, якобы Лавров «впал в немилость» после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио.

Песков также отметил, что все прогнозы о сроках встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа несостоятельны. Он подчеркнул, что встрече на высшем уровне должна предшествовать скрупулезная работа.