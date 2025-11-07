Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 7 ноября 2025Мир

В Кремле оценили прогнозы о сроках встречи Путина и Трампа

Песков: Все прогнозы о сроках встречи Путина и Трампа несостоятельны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Все прогнозы о сроках встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа несостоятельны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь вряд ли можно пытаться что-то прогнозировать, и любые прогнозы, скорее всего, будут несостоятельными», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что встрече на высшем уровне должна предшествовать скрупулезная работа. Он отметил, что процесс урегулирования заторможен из-за паузы, которая вызвана нежеланием украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Трампа срочно прилететь в Москву ради встречи с Путиным, так как это помогло бы урегулировать украинский конфликт.

box#4145833

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    В России высказались о курсе Азербайджана на интеграцию в НАТО

    Орбан усомнился в потенциале саммита России и США

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости