В Кремле оценили прогнозы о сроках встречи Путина и Трампа

Все прогнозы о сроках встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа несостоятельны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Здесь вряд ли можно пытаться что-то прогнозировать, и любые прогнозы, скорее всего, будут несостоятельными», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Песков подчеркнул, что встрече на высшем уровне должна предшествовать скрупулезная работа. Он отметил, что процесс урегулирования заторможен из-за паузы, которая вызвана нежеланием украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования конфликта.
Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Трампа срочно прилететь в Москву ради встречи с Путиным, так как это помогло бы урегулировать украинский конфликт.
