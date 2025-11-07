Политик Мема: Трамп должен прилететь в Москву после визита Путина на Аляску

Президент США Дональд Трамп должен как можно скорее прилететь в Москву после визита российского лидера Владимира Путина на Аляску, так как это позволило бы урегулировать конфликт на Украине. С таким призывом выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Президент Путин проявил серьезные намерения по достижению мира, посетив Аляску. Пришло время Трампу приехать в Москву, поскольку США ответственны за происходящее на Украине», — отметил политик.

Мема также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет фактической власти. Он зависит от стран Запада.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп и Путин «могут скоро встретиться». Глава венгерского правительства подчеркнул, что для саммита двух лидеров в Будапеште осталось решить один-два вопроса, согласовав позиции по украинскому конфликту.