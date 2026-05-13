Лавров высказался о словах и делах Трампа

Лавров: На деле Трамп продолжает политику Байдена в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает политику в отношении Москвы, начатую предыдущим главой Белого дома Джо Байденом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT India.

Он отметил, что Россия ценит диалог, который Трамп начал с Кремлем, однако в реальности сближения между странами нет. «Произносится много правильных слов о том, что Россия и США имеют огромные перспективы взаимовыгодных, современных, технологических, энергетических и прочих проектов. Но на деле ничего не происходит», — указал глава дипведомства.

По словам Лаврова, Трамп ведет ту же линию, что и Байден, сохраняя старые антироссийские санкции и принимая новые инициативы по экономическому «наказанию» Москвы.

Ранее Лавров поймал США на лицемерии. Он рассказал, что Трамп в ходе российско-американских переговоров не давал понять, что позиция Москвы неприемлема для Вашингтона. «В ходе этого телефонного разговора президент США ни словом не обмолвился о том, что мы им "подкинули" какую-то провокационную, "подрывную" бумагу, которая уничтожает все надежды на урегулирование. Нет, они разговаривали нормально», — сказал российский министр. По словам дипломата, после публикации российского меморандума по Украине американцы «решили, что разговаривать с нами бесполезно и бессмысленно».