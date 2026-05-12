В Иране назвали свой план урегулирования безальтернативным

Галибаф: Иранский план урегулирования не имеет альтернатив

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X назвал план урегулирования конфликта из 14 пунктов безальтернативным.

«Нет другого пути, кроме как принять права иранского народа, изложенные в предложении, состоящем из 14 пунктов», — подчеркнул политик.

Галибаф добавил, что любые другие варианты будут недостаточными и неудачными. Он также указал, что чем дольше США станут медлить, тем более серьезные последствия ждут американских налогоплательщиков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов по урегулированию конфликта совершенно неприемлемый.

По его словам, Тегеран «играл в игры» с Вашингтоном и остальными странами мира со времен Исламской революции. Он заявил, что Иран затягивал разрешение важных вопросов, но этому пришел конец. Теперь республике «будет не до смеха», добавил политик.

