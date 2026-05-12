ВОЗ: У пассажиров лайнера с хантавирусом произошли нервные срывы

У пассажиров лайнера MV Hondius, на борту которого началась вспышка хантавируса, произошли нервные срывы, об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в интервью Sky News.

«Очень трудно оставаться в маленьком контейнере на протяжении нескольких недель. Вы можете себе представить, как это повлияло на них с ментальной точки зрения», — отметил чиновник.

Глава ВОЗ считает наилучшем решением не заставлять пассажиров соблюдать изоляцию и репатриировать их на родину.

Ранее министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что пассажиров судна MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, ждет карантин. По ее словам, всех, кто был на лайнере, будут держать 42 дня в специальных условиях из-за инкубационного периода инфекции. Известно, что 14 граждан Испании, доставленных с Hondius в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде, чувствуют себя хорошо.

