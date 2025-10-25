Бывший СССР
Украинский пленный обратился к солдатам ВСУ

Пленный Радченко призвал солдат ВСУ не рисковать жизнью за интересы Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украинский военнопленный Евгений Радченко обратился с призывом к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаваться в плен и не рисковать жизнью ради Владимира Зеленского. Слова пленного приводит ТАСС.

«Парни, лучше сдайтесь в плен. Будет лучше. Жизнь свою сохраните, не умирайте за интересы Зеленского», — призвал Радченко.

Он рассказал, что был мобилизован несмотря на проблемы со здоровьем, после чего на протяжении месяца проходил подготовку в Черниговской области. Военнопленный также отметил, что украинские войска не могут достичь никаких результатов на поле боя из-за дефицита бойцов, но при этом командиры требуют выполнения всех приказов.

Ранее пленный украинский военнослужащий Игорь Стеблянка сообщил, что командование ВСУ готовится сдать Красноармейск. По его словам, основную часть сил украинское командование выводит в Днепропетровскую область, а в городе удерживают оборону в основном мобилизованные.

    Все новости