Пленный ВСУ Стеблянка: Украинское командование готовится сдать Красноармейск

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовится сдать Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Игорь Стеблянка, передает ТАСС.

«Слышал, из Красноармейска тяжелую технику уводят и готовят его к сдаче. Хотят отступать на другие позиции», — рассказал пленный.

По его словам, основную часть сил украинское командование выводит в Днепропетровскую область, а в городе удерживают оборону в основном мобилизованные.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России смогли продвинуться в Красноармейске в двух микрорайонах. Отмечается, что российские войска также ведут наступление и в городе-спутнике Красноармейска — Мирнограде, где бои идут в восточной части.