Диесен: ЕС сможет наладить связи с Россией, если Каллас уйдет со своего поста

Европа должна уволить Каю Каллас с поста главы дипломатии Европейского союза, чтобы наладить отношения с Россией, заявил в социальной сети Х профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«Каллас поставила перед собой цель войны — раскол России на множество более мелких государств», — указал он.

Эксперт добавил, что если ЕС хочет наладить связи с Москвой и положить конец конфликту на Украине, ему необходимо сменить главу внешнеполитического ведомства.

Ранее Каллас допустила, что может стать переговорщиком от Евросоюза в диалоге с Россией.