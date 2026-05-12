02:12, 12 мая 2026Мир

Норвежский профессор призвал уволить главу евродипломатии

Диесен: ЕС сможет наладить связи с Россией, если Каллас уйдет со своего поста
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас. Фото: Omar Havana / Reuters

Европа должна уволить Каю Каллас с поста главы дипломатии Европейского союза, чтобы наладить отношения с Россией, заявил в социальной сети Х профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«Каллас поставила перед собой цель войны — раскол России на множество более мелких государств», — указал он.

Эксперт добавил, что если ЕС хочет наладить связи с Москвой и положить конец конфликту на Украине, ему необходимо сменить главу внешнеполитического ведомства.

Ранее Каллас допустила, что может стать переговорщиком от Евросоюза в диалоге с Россией.

