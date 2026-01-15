Реклама

10:50, 15 января 2026Россия

Опухоль весом 60 килограммов выросла в животе россиянина

У жителя Свердловской области удалили опухоль весом 60 килограммов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

У жителя Свердловской области удалили опухоль весом 60 килограммов. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

Опухоль росла в животе россиянина на протяжении 20 лет. Сам мужчина рассказал, что его живот начал округляться, когда ему было 33 года, и не доставлял неудобств до 50 лет.

Проводившие операцию врачи пояснили, что опухоли этого типа долгое время растут бессимптомно. У их пациента новообразование успело сдавить кровеносные сосуды, а также сместило все органы брюшной полости, полностью заняв ее.

Россиянин уже восстановился и вернулся домой.

Ранее жительнице города Миасса Челябинской области удалили опухоль размером с баскетбольный мяч. Она поднимала вверх все органы брюшной полости россиянки и давила на диафрагму, мешая дышать.

