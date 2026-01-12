Россиянке удалили опухоль размером с баскетбольный мяч

Жительнице Миасса удалили опухоль размером с баскетбольный мяч

Жительнице Миасса Челябинской области удалили опухоль размером с баскетбольный мяч. 60-летнюю россиянку уже выписали домой, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Женщина обратилась в отделение абдоминальной онкологии горбольницы №2 Миасса с чувством тяжести в животе, как на девятом месяце беременности, и невозможностью нормально дышать. После обследований у нее выявили гигантскую опухоль яичника. Разрастаясь, та поднимала вверх все органы брюшной полости и давила на диафрагму, мешая дышать.

Благодаря высокому уровню подготовки операционной бригады врачи сумели полностью удалить новообразование, сохранив функции всех соседних органов, подчеркнули в челябинском Минздраве.

Спустя неделю пациентку выписали из стационара без осложнений, с надеждой на полное выздоровление, заверили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге врачи удалили женщине опухоль через нос без единого разреза.