Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 18 декабря 2025Россия

Россиянке через нос удалили опухоль

В Екатеринбурге врачи удалили женщине опухоль через нос без единого разреза
Майя Назарова

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге врачи-хирурги удалили женщине опухоль через нос без единого разреза. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

До этого россиянка и не подозревала о наличии опухоли. Она сделала магнитно-резонансную томографию (МРТ), назначенную ей по поводу другого заболевания.

Благодаря этому удалось увидеть скрытую патологию на ранней стадии. У горожанки выявили новообразование решетчатого лабиринта.

Онколог-хирург Евгений Шимолин пояснил, что решетчатая кость ограничена наружным основанием черепа, глазницами и полостью носа. «Если в ней образуется опухоль, она увеличивается незаметно, постепенно прорастая в окружающие ткани, в том числе головной мозг, нарушая их нормальную функцию», — отметил специалист.

По его опыту, люди обращаются к докторам с этой проблемой только, когда появляются хроническая заложенность носа, ухудшение зрения, головные боли.

Шимолин подчеркнул, что в прошлом такие опухоли удаляли только открытым способом, с большими разрезами на лице и долгим восстановительным периодом.

Ранее сообщалось, что в Московской области пенсионерке удалили опухоль диаметром 20 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ готовят прорыв через российскую границу под Новый год. Что об этом известно?

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    «Ростех» рассказал о постройке антидроновой крепости

    58-летняя Джулия Робертс опубликовала селфи без макияжа

    Названо опасное последствие решения ЕС по замороженным активам России

    Великобритания ударила по российской нефти

    Орбан обвинил ЕС в попытке объявить войну России

    Предсказаны новые попытки Европы использовать замороженные активы России

    В России заговорили о громкой отставке после дела Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok