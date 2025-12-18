Россиянке через нос удалили опухоль

В Екатеринбурге врачи удалили женщине опухоль через нос без единого разреза

В Екатеринбурге врачи-хирурги удалили женщине опухоль через нос без единого разреза. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

До этого россиянка и не подозревала о наличии опухоли. Она сделала магнитно-резонансную томографию (МРТ), назначенную ей по поводу другого заболевания.

Благодаря этому удалось увидеть скрытую патологию на ранней стадии. У горожанки выявили новообразование решетчатого лабиринта.

Онколог-хирург Евгений Шимолин пояснил, что решетчатая кость ограничена наружным основанием черепа, глазницами и полостью носа. «Если в ней образуется опухоль, она увеличивается незаметно, постепенно прорастая в окружающие ткани, в том числе головной мозг, нарушая их нормальную функцию», — отметил специалист.

По его опыту, люди обращаются к докторам с этой проблемой только, когда появляются хроническая заложенность носа, ухудшение зрения, головные боли.

Шимолин подчеркнул, что в прошлом такие опухоли удаляли только открытым способом, с большими разрезами на лице и долгим восстановительным периодом.

Ранее сообщалось, что в Московской области пенсионерке удалили опухоль диаметром 20 сантиметров.