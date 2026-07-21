РИА Новости: ВС РФ взяли в плен пьяных бойцов ВСУ в Днепропетровской области

Военнослужащие группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ взяли в плен шестерых украинских бойцов в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил РИА Новости стрелок группировки с позывным Копченный.

По его словам, с опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области доносились звуки, по которым стало понятно, что украинские военные употребляют алкоголь. Когда на позициях противника наступила тишина, российские бойцы скрытно продвинулись в темноте и проникли в окоп. «Открыли дверь, они все там спят. Ну, шесть человек было. Пили водку они, мы их взяли в плен», — заявил собеседник агентства.

Ранее командир украинского полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко рассказал, что ВСУ сталкиваются с проблемами из-за военных-алкоголиков. По его словам, единственное, что грозит такому военнослужащему — денежный штраф, который вычтут из его жалования, а также выговор.