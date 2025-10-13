Бывший СССР
У ВСУ появились проблемы из-за алкоголя

Командир ВСУ Федоренко: ВСУ сталкиваются с проблемами из-за алкоголиков
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с проблемами из-за военных-алкоголиков. Об этом заявил командир украинского полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

По его словам, единственное, что грозит такому военнослужащему — денежный штраф, который вычтут из его жалования, а также выговор. При этом военный подчеркнул, что такие бойцы представляют угрозу не только для себя, но и для своих сослуживцев.

«Что делать командиру отделения, командиру взвода, командиру роты, командиру батальона, командиру полка или бригады с воином-алкоголиком? (...) Тебе отдают военнослужащего. Что ты должен сделать? Ты должен подготовить в подразделении специальное место, которое будет закрыто и безопасно», — отметил он. Федоренко также подчеркнул, что в ВСУ командир является обслуживающим персоналом для своих позиций.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ могли использовать наркотические вещества во время боев за Новогригоровку Запорожской области. Как рассказал российский боец мотострелковой бригады с позывным Капрал, позиции украинских войск в населенном пункте также были усыпаны бутылками из-под алкогольных напитков.

