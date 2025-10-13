Боец Капрал: Солдаты ВСУ в Новогригоровке сражались под наркотиками

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли использовать наркотические вещества во время боев за Новогригоровку Запорожской области. Об этом рассказал боец мотострелковой бригады с позывным Капрал, передает ТАСС.

«В него стреляешь, целый рожок в него выпустил, и он шел до последнего, пока уже просто не умер. То есть это явное присутствие каких-то наркотических веществ», — рассказал боец.

По его словам, позиции украинских войск в населенном пункте были усыпаны бутылками из-под алкогольных напитков.

Ранее Капрал рассказал, что штурмовики Вооруженных сил России уничтожили роту украинских войск в боях за Новогригоровку. Он добавил, что позиции украинских военнослужащих на подступах к населенному пункту были недостаточно укреплены.