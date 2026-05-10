Украина выразила готовность сотрудничать с Прибалтикой

00:10, 11 мая 2026

Сибига: Украина готова сотрудничать с Прибалтикой, чтобы защититься от дронов
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Латвии Байбой Браже. Об этом он сообщил в соцсети X в воскресенье.

В центре внимания — недавние инциденты с беспилотниками, вторгшимися в воздушное пространство Латвии.

Сибига выразил готовность Украины сотрудничать со странами Прибалтики и Финляндией для предотвращения подобных случаев, включая прямое участие украинских специалистов.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

