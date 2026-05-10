Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с беспилотниками ВСУ

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ушел в отставку после инцидента с БПЛА ВСУ

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает LSM.

«Я принял решение уйти в отставку, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», — заявил Спрудс.

В ночь с 6 на 7 мая на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии разбился беспилотник. Андрис Спрудс заявил, что дрон мог принадлежать Украине. Отмечалось, что на территории республики упал как минимум еще один БПЛА. В связи с инцидентом МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста.