Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:02, 8 мая 2026Бывший СССР

МИД Латвии выразил России протест из-за украинских дронов

МИД Латвии выразил РФ протест из-за украинских дронов в Резекне
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетПротесты в России

Фото: Janis Laizans / Reuters

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста в связи с падением беспилотников на нефтебазе в городе Резекне. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации со ссылкой на LSM говорится, что дрон упал на объект хранения нефтепродуктов. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что беспилотник может быть украинским.

В сообщении на сайте ведомства указано, что МИД вызвал временного поверенного в делах РФ для предоставления ноты протеста.

Однако доказательств того, что беспилотник залетел на территорию Латвии со стороны России, не приводится.

Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку после объявления Россией перемирия по случаю празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиационный фон повысился в 40 раз». В зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный пожар. Что об этом известно?

    ФИФА запретила сменившему гражданство вратарю Хайкину играть за Норвегию

    Мужчина похитил 90 женских трусов и бюстгальтеров и объяснил причину

    Легендарный американский рэпер во время концерта прокричал четыре слова на русском языке

    Российские подростки жестоко избили девочку в ТЦ за шутку в переписке

    Раскрыт срок возобновления полетов на юг России

    Дешевые компьютеры Apple исчезнут

    Россиян пообещали не штрафовать за неоплаченную парковку

    Врач назвал самые необычные извлеченные из мужской уретры предметы

    Раскрыты масштабы разрушений после удара ВСУ по Ростовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok