МИД Латвии выразил России протест из-за украинских дронов

МИД Латвии выразил РФ протест из-за украинских дронов в Резекне

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста в связи с падением беспилотников на нефтебазе в городе Резекне. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации со ссылкой на LSM говорится, что дрон упал на объект хранения нефтепродуктов. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что беспилотник может быть украинским.

Однако доказательств того, что беспилотник залетел на территорию Латвии со стороны России, не приводится.

Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку после объявления Россией перемирия по случаю празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.