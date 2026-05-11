Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:18, 11 мая 2026Россия

ВСУ пытались атаковать российские регионы тысячами беспилотников

РИА Новости: ПВО за неделю уничтожила 3 556 БПЛА ВСУ над территорией России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю пытались атаковать российские регионы тысячами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны России, силами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 3 556 вражеских БПЛА.

Наибольше число беспилотников были сбиты 6 и 8 мая — 605 и 749 штук соответственно. В основном ВСУ атаковали европейскую часть России.

Неделей ранее, с 27 по 3 мая, ПВО перехватила над российскими регионами не менее 2 622 украинских дронов.

Ранее стало известно о том, что ВСУ ударили беспилотниками по предприятию в Белгородской области. В результате чего ранения получил сотрудник, а также несколько автомобилей, одна машина полностью сгорела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США развернули 61 судно в рамках морской блокады Ирана

    ВСУ пытались атаковать российские регионы тысячами беспилотников

    В Латвии остановили женщину из-за похожей на флаг России сумки

    В Турции и Сочи ввели сборы для борьбы с жадностью туристов

    В Иране резко прокомментировали реакцию Трампа на предложение по урегулированию

    В Германии депутаты поддержали важное предложение Путина

    Россиянам открыли безвизовый въезд в еще одну страну

    Болельщики «Барселоны» забросали камнями автобус своей же команды

    На Западе сделали тревожное заявление о войне с Россией

    Женщина на машине врезалась в здание ресторана в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok