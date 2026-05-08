Средства ПВО сбили над Россией 264 дрона ВСУ после объявления Москвой перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку после объявления Россией перемирия по случаю празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 8 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 264 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Всего же с начала перемирия российские войска уничтожили 396 украинских средств воздушного нападения вне зоны проведения специальной военной операции, в том числе шесть ракет «Нептун».

Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня Министерство обороны

Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушения перемирия, сообщили в Минобороны. В частности, российские военные наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

Раскрыты подробности атаки ВСУ на регионы России перед 9 Мая

Как уточнили в оборонном ведомстве, атаке подверглись 16 регионов России. Среди них: Крым и Татарстан, Московский регион, а также Тульская, Ульяновская и Ярославская области. Все сбитые системой ПВО беспилотники относились к самолетному типу.

Так, в Севастополе силами ПВО и мобильными огневыми группами к 3:30 было сбито четыре вражеских беспилотных летательных аппарата в районе Северной стороны и Фиолента. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительной информации, никакие гражданские объекты не пострадали. Информации о пострадавших не было.

В Ярославской области, по информации Telegram-канала «Два майора», мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод «ЯНОС». Однако официально об этом не сообщалось. Глава региона Михаил Евраев лишь подтвердил, что сегодня ночью на подлете к Ярославлю были сбиты украинские БПЛА.

В Пермском крае, расположенном в 2000 километров от границы с Украиной, ВСУ ударили по объектам промышленности, рассказал губернатор Дмитрий Махонин. Сколько предприятий подверглись атаке и зафиксировали ли власти разрушения, глава региона не уточнил.

Также на фоне объявленного перемирия ВСУ совершили самую массированную атаку на Москву — 7 мая на подлете к городу сбили 61 дрон. С полуночи до девяти утра 8 мая было сбито еще 27 дронов.

В России призвали не ждать удара ВСУ по параду 9 Мая

Автор канала «Старше Эдды» считает, что российской стороне на фоне нарушения перемирия Киевом не стоит ждать, пока ВСУ нанесут удар по параду в Москве 9 мая, — нужно самим нанести удар по Киеву.

Можно не ждать удара по параду на Красной площади или еще по какому другому объекту, а прямо сейчас бить по центру Киева. Ракетами, как и было обещано Telegram-канал «Старше Эдды»

До этого Министерство обороны России предупредило, что Вооруженные силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 Мая. В связи с чем ведомство призвало мирных жителей и сотрудников дипломатических ведомств покинуть столицу Украины.

Вместе с тем Минобороны России в соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина объявило перемирие в зоне специальной военной операции в честь празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве сообщили, что режим прекращения огня будет действовать с 00:00 8 мая до 10 мая.

С началом перемирия Россия прекратила боевые действия в зоне спецоперации — российские войска с полуночи оставались на ранее занятых рубежах и не предпринимали штурмовых действий.