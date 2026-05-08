Объявлено о полном прекращении Россией боевых действий в зоне СВО

Минобороны сообщило о полном прекращении Россией боевых действий в перемирие

С началом перемирия — с полуночи 8 мая — Россия прекратила боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО). О полной остановке боев сообщили в Министерстве обороны России, заявление приводит РИА Новости.

В Минобороны объявили, что российские войска с полуночи оставались на ранее занятых рубежах и не предпринимали штурмовых действий. При этом военнослужащие действовали зеркально и отвечали на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по российским позициям артиллерией и дронами.

Отмечается, что всего ВСУ нарушили объявленный Россией режим прекращения огня 1365 раз.

8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прекращение огня продлится до 10 мая. Предыдущее перемирие в апреле было приурочено к празднованию Пасхи.