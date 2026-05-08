07:36, 8 мая 2026

Объявлено о мощной атаке ВСУ после объявления Россией перемирия

Средства ПВО сбили над Россией 264 БПЛА ВСУ после объявления Москвой перемирия
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь на 8 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 264 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). О массированной атаке ВСУ объявили в российском Министерстве обороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись 16 регионов России, среди которых Крым и Татарстан, Московский регион, а также Тульская, Ульяновская и Ярославская области. Все сбитые системой ПВО БПЛА относились к самолетному типу. О повреждениях на земле в сообщении Минобороны не говорится.

Массированная атака была совершена на Россию после объявления Москвой перемирия по случаю Дня Победы с полуночи 8 мая до 10 мая. Минобороны России призывало украинскую сторону не совершать атак в этот период В противном случае оборонное ведомство пригрозило нанести массированный удар по центру Киева. Жителей столицы Украины предупредили о необходимости эвакуации в случае ответного удара по городу.

Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет действовать симметрично. Политик подчеркнул, что Украина рассчитывает на скорое завершение конфликта и готова на определенные шаги ради этого.

