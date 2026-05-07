Во время объявленного Москвой перемирия 8 и 9 мая Киев будет действовать симметрично. Решение касательно мирной инициативы объявил президент Украины Владимир Зеленский.
В ответ на российские удары мы будем применять наши дальнобойные возможности, а в ответ на готовность России перейти к дипломатии мы пойдем по пути дипломатии
Политик подчеркнул, что Украина рассчитывает на скорое завершение конфликта и готова на определенные шаги ради этого. При этом ранее Зеленский уточнил, что Киев окончательно определится со своими планами за день до праздника в России, 8 мая.
О перемирии в праздничные дни Минобороны России объявило 4 мая. В ответ на это на Украине заявили о введении режима тишины еще раньше, с полуночи 6 мая. При этом инициатива украинской стороны не была согласована с Москвой.
В Кремле подтвердили сроки объявленного Путиным перемирия
Объявленное российским президентом Владимиром Путиным перемирие будет действовать в течение двух дней, как это и обговаривалось изначально. Детали инициативы раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что Москва намерена придерживаться режима тишины 8 и 9 мая в рамках перемирия, приуроченного к празднованию Дня Победы. «Да, речь идет о 8 и 9 числе, о 8 и 9 мая», — уточнил пресс-секретарь Путина.
Он также добавил, что в Москве не было реакции на заявление Зеленского о введении режима тишины с полуночи 6 мая.
Киев предупредили о возможном массированном ударе
Киев может быть атакован, если его военные попытаются воплотить в жизнь недавнюю угрозу Владимира Зеленского касательно удара по Красной площади в День Победы. Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Киев может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднований 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Кроме того, она обратилась к мирному населению Украины, а также к иностранным дипломатам, находящимся на территории страны. Захарова призвала их внимательно отнестись к недавнему предупреждению российского Минобороны и своевременно покинуть Киев.
Также дипломат высказала мнение, что глава Украины на самом деле не планировал вводить режим тишины в период 5-6 мая, а его заявление об этом было лишь попыткой перебить инициативу у российских бойцов.