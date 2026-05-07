Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

Зеленский: Во время перемирия Украина будет действовать симметрично

Во время объявленного Россией перемирия в честь Дня Победы Украина будет действовать симметрично. Решение по поводу мирной инициативы объявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«В ответ на российские удары мы будем применять наши дальнобойные возможности, а в ответ на готовность России перейти к дипломатии мы пойдем по пути дипломатии», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина стремится к завершению конфликта и готова предпринимать для этого конкретные шаги.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев 8 мая определится со своими действиями на День Победы. Он также подчеркивал, что Украина намерена действовать зеркально в отношении России.

В понедельник, 4 мая, Минобороны России объявило перемирие на время празднования Дня Победы. В ответ на это украинский лидер заявил, что Киев введет режим тишины гораздо раньше, с полуночи 6 мая. При этом с Москвой эта инициатива согласована не была.