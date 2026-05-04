Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:53, 4 мая 2026Бывший СССР

Зеленский объявил перемирие

Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев не получал никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий. «Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем "празднование" какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь на 6 мая», — заявил он. По словам политика, за время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Украинский лидер добавил, что Киев будет действовать зеркально, начиная с указанного момента.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве. Он добавил, что украинские дроны также могут оказаться на параде в честь Дня Победы.

При этом Минобороны РФ объявило, что Россия 8 и 9 мая объявляет перемирие в зоне специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дьявол кроется в деталях». Трамп нашел способ возобновить войну с Ираном. Как он может это сделать и чем это ему грозит?

    В Раде объяснили решение Зеленского объявить перемирие

    Стармер пригрозил Трампу и обратился к Европе

    В России изменили правила сдачи экзаменов на водительские права

    Раскрыты подробности массовой аварии с неуправляемым грузовиком на МКАД

    Над эстонской Нарвой заметили десятки летящих в сторону России БПЛА

    Зеленский объявил перемирие

    Мощное уничтожение украинской ББМ дроноводом сняли на видео

    Медведев дерзко высказался в адрес Зеленского и Пашиняна

    Реакция оператора «Формулы-1» на модель в микрошортах стала мемом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok