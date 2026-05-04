Зеленский объявил перемирие

Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев не получал никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий. «Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем "празднование" какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь на 6 мая», — заявил он. По словам политика, за время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Украинский лидер добавил, что Киев будет действовать зеркально, начиная с указанного момента.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве. Он добавил, что украинские дроны также могут оказаться на параде в честь Дня Победы.

При этом Минобороны РФ объявило, что Россия 8 и 9 мая объявляет перемирие в зоне специальной военной операции.