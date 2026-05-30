На Дальний Восток вернулась зима

Дальний Восток накрыл сильный снегопад

На Дальний Восток за два дня до лета вернулась зима. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Забайкалье, Камчатку, Якутию и Хабаровский край накрыл снегопад. К утру улицы, машины и сопки полностью замело. По словам местных жителей, осадки не прекращаются до сих пор. Особенно сложная обстановка сложилась на трассах и перевалах.

Ранее сообщалось, что некоторые районы Московской области накрыло плотным слоем града, напоминающим снежное покрывало. В связи с непогодой в МЧС объявили экстренное штормовое предупреждение — ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер.