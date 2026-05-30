Богатейшие семьи мира снизили вложения в доллар

Reuters: Богатейшие семьи мира начали дедолларизацию своих портфелей

Самые богатые семьи мира начали снижать объем своих вложений в доллар на фоне роста госдолга США и геополитической нестабильности. Об этом со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS написало агентство Reuters.

Данный опрос проводился среди клиентов кредитной организации в первом квартале 2026 года. Средний чистый капитал семей, участвовавших в нем, — порядка 2,7 миллиарда долларов.

Около 50 процентов участников исследования хотят ослабить зависимость от доллара, отметили в UBS. Они собираются разбавить свои портфели акциями международного рынка и нарастить объем инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, частично, в Западной Европе.

Этот тренд в основном характерен для зарубежных семейных офисов. Однако отдельные признаки дедолларизации начинают проявляться даже в действиях ограниченного числа американских инвесторов.

