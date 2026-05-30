09:46, 30 мая 2026

Богатейшие семьи мира снизили вложения в доллар

Reuters: Богатейшие семьи мира начали дедолларизацию своих портфелей
Лилиана Набиуллина (редактор)
Самые богатые семьи мира начали снижать объем своих вложений в доллар на фоне роста госдолга США и геополитической нестабильности. Об этом со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS написало агентство Reuters.

Данный опрос проводился среди клиентов кредитной организации в первом квартале 2026 года. Средний чистый капитал семей, участвовавших в нем, — порядка 2,7 миллиарда долларов.

Около 50 процентов участников исследования хотят ослабить зависимость от доллара, отметили в UBS. Они собираются разбавить свои портфели акциями международного рынка и нарастить объем инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, частично, в Западной Европе.

Этот тренд в основном характерен для зарубежных семейных офисов. Однако отдельные признаки дедолларизации начинают проявляться даже в действиях ограниченного числа американских инвесторов.

Банк России накануне понизил официальный курс доллара до 71,02 рубля. На таком уровне котировки американской валюты сохранятся до конца мая. Аналитики на фоне укрепления национальной валюты уже посоветовали россиянам поспешить с покупкой бытовой техники. В данный момент это можно сделать наиболее выгодно, пояснили они.

