18:20, 29 мая 2026

ЦБ понизил курс доллара в России

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты до конца мая составят 71,02 рубля. Для сравнения, в пятницу, 29 числа, официальный курс доллара в России находился на уровне 71,37 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты на 35 копеек.

Официальный курс евро также заметно упал. Котировки европейской валюты ЦБ понизил более чем на рубль — с 83,69 до 82,64 рубля. Что касается китайского юаня, то его курс укрепился на 4 копейки — с 10,45 до 10,49 рубля.

Ряд экспертов называет нынешний курс доллара к рублю невыгодным для российской экономики. При таком раскладе, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, отечественные экспортеры недополучают часть выручки, а федеральный бюджет недосчитывается поступлений с продаж энергоресурсов.

Более оптимальным вариантом руководитель финансовой организации называл коридор 90-100 рублей за доллар. Однако достичь его в среднесрочной перспективе будет крайне трудно в том числе из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, сетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

