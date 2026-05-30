Россиян предупредили о разрушительном эффекте от сочетания лекарств с алкоголем

Терапевт Чистик: Безопасной дозы спиртного при приеме любых лекарств нет

Безопасной дозы спиртного при приеме любых лекарств нет, предупредила терапевт высшей категории «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала о разрушительном эффекте сочетания алкоголя и медикаментов.

Прежде всего врач призвала россиян отказаться от привычки запивать алкоголем снотворное. Самым опасным последствием этого сочетания она назвала угнетение дыхательного центра в стволе мозга. Из-за этого дыхание становится редким, поверхностным, а в тяжелых случаях останавливается во сне. Также может произойти резкое падение давления, замедление сердечного ритма и нарушение кровообращения.

По словам Чистик, похожий побочный эффект возникает при одновременном употреблении алкоголя с барбитуратами, антигистаминными препаратами первого поколения, такими как димедрол, супрастин или тавегил, сильными обезболивающими на основе опиоидов, а также некоторых антидепрессантов и нейролептиков.

«Растительные "безобидные" средства тоже иногда не так просты. Препараты с валерианой, пустырником, мелатонином при сочетании со спиртным дают непредсказуемую реакцию: от излишней седации до парадоксального возбуждения. Безопасной дозы алкоголя при приеме любых препаратов нет. Даже бокал вина способен изменить распределение лекарства в организме», — резюмировала доктор.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.