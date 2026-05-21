«Лента.ру»: Россиянам стоит поспешить с покупкой бытовой техники

Курс доллара к рублю стремительно падает. Американская валюта ослабла к российской более чем на 12 процентов. Сейчас она торгуется в районе 71,5 рубля — минимального значения с февраля 2023 года. Ослаблению мировой резервной валюты во многом поспособствовало усиление дисбаланса валютного спроса и предложения на российском рынке, а также резкий приток нефтедолларов на фоне взлетевших цен на сырье из-за блокировки Ормузского пролива. Впрочем, тренд укрепления рубля вряд ли окажется долгосрочным, предупреждают эксперты. Летом Минфин, скорее всего, начнет наращивать закупки валюты в рамках бюджетного правила, что сделает валютный рынок в России более сбалансированным. При таком раскладе курс доллара к июлю может вернуться к 75-83 рублям. С учетом этого аналитики посоветовали гражданам поспешить с покупкой иностранной техники и электроники. Ожидаемое в ближайшие несколько месяцев ослабление рубля сделает такие товары дороже.

Рубль назвали лучшей валютой в мире

Весной 2026 года рубль значительно укрепился к доллару. К 19 мая российская валюта укрепилась к американской примерно на 12 процентов, примерно до 72,6 рубля. В следующие несколько дней тенденция сохранилась. В ходе торгов на рынке Форекс в четверг, 21 мая, котировки доллара ближе к 10:25 по московскому времени опустились почти до 71,1 рубля. На этом фоне агентство Bloomberg назвало российскую валюту лучшей в мире.

Укреплению рубля поспособствовали приток нефтедолларов из-за кризиса на Ближнем Востоке

Стремительному укреплению рубля к доллару поспособствовал ряд факторов. К числу основных причин подобной динамики аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова отнесла слабый спрос на валюту со стороны российских импортеров, а также резкий рост мировых цен на нефть из-за масштабных перебоев в поставках ближневосточного сырья. Ключевым фактором в условиях оторванности России от международного валютного рынка эксперт назвала операции Центробанка (ЦБ) по продаже иностранной валюты и незначительные покупки со стороны Министерства финансов (Минфина).

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В сложившихся реалиях ведомство пока не может компенсировать стремительный рост доходов российских экспортеров от продажи нефти. Резкое удорожание сырьевых котировок на фоне перекрытия Ормузского пролива привело к снижению дисконта Urals к Brent, что в итоге в значительной степени увеличило приток нефтедолларов на внутренний рынок. С учетом сокращения российского импорта предложение валюты значительно превысило спрос, пояснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Ф-Брокер» Александр Тимофеев. А вот интерес к рублю, напротив, заметно вырос, так как энергогигантам необходима российская валюта, чтобы платить налоги в федеральный бюджет, резюмировал эксперт.

Россияне не спешат с покупкой долларов

Несмотря на заметное ослабление американской валюты, россияне в целом не спешат с ее покупкой, отметил Тимофеев. Обычно при столь экстремальных курсах наблюдается обратная тенденция. На этом фоне нынешний слабый спрос на валюту со стороны населения представляется аномальным явлением. «Кажется, это первый раз, когда мы не видим ажиотажного валютного спроса при столь низком курсе доллара», — отметил аналитик. Подобный расклад он объяснил в том числе затруднением турпотока за рубеж, особенно в западные страны, с учетом визовых ограничений и санкций, затронувших российский банковский сектор. В результате физической валюты на внутреннем рынке становится крайне мало, что в конечном счете делает рубль излишне крепким.

Россиянам посоветовали покупать бытовую технику и электронику

С учетом заметного ослабления доллара более выгодным сейчас представляется покупка иностранной бытовой техники и электроники, пояснил руководитель магистерской программы «Финансовые инструменты в экономике» Президентской академии в Санкт-Петербурге Артем Голубев. При нынешнем раскладе сил в паре рубль/доллар конечные цены на технику в России становятся более привлекательными для потребителей. Если сбережения и доходы позволяют приобрести такие товары, то лучше не откладывать покупку на потом, отметил аналитик. «Сейчас действительно прекрасная возможность это сделать», — констатировал он.

Если у людей есть деньги и потребности что-то купить, то ждать другого момента, я думаю, не стоит Артем Голубев доцент кафедры экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге

Однако в этом случае следует помнить, что розничные цены обычно реагируют на изменения валютного курса с запозданием, обычно лаг составляет от одного до двух месяцев. Впрочем, укрепление рубля фиксируется на протяжении большей части этого года. Более весомым риском представляется эффект от масштабных перебоев в поставках ближневосточного гелия, который критически необходим для охлаждения и производства полупроводников. Возникшие перебои создают угрозу для мощностей таких гигантов, как Samsung и SK Hynix. В случае затягивания войны в Иране и продолжительной блокировки пролива Ормуз, предупреждают эксперты, мировые цены на электронику могут резко устремиться вверх. Перебои же в производстве чипов, отмечали аналитики, приведут к подорожанию китайских смартфонов, которые после западных санкций стали доминировать на российском рынке. Впрочем, при крепком долларе стоимость иностранной техники и электроники была бы заметно выше, чем сейчас, резюмировал Голубев.

Курс доллара вернется к 75-83 рубля

Нынешнее укрепление рубля ряд аналитиков называет краткосрочным трендом. При постепенной нормализации ситуации на Ближнем Востоке восстановление судоходства в Ормузском проливе может начаться уже в начале лета, допустили в Министерстве энергетики (Минэнерго) США. По мере поступления дополнительных партий сырья из стран Персидского залива дисбаланс спроса и предложения на глобальном энергорынке станет сглаживаться, что приведет к плавной стабилизации мировых цен на нефть. Досрочное же возвращение Минфина на российский валютный рынок станет дополнительным фактором укрепления доллара.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Многое будет зависеть от официальных объемов закупок, пояснила главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. В мае объемы окажутся недостаточно высокими для полноценной компенсации резко выросшего притока нефтедолларов. Однако в июне-июле они могут заметно увеличиться. С учетом сильного подорожания нефти это будут покупки иностранной валюты, высказался эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин по поводу новых шагов Минфина. При таком раскладе доллар может окрепнуть до 75-83 рублей, полагает Тимофеев из «Ф-Брокер».

Для выгодной покупки долларов разница является недостаточно высокой, если только не приобретать американскую валюту в больших объемах, отмечают эксперты. С учетом снижения свободных денег у россиян ожидать ажиотажного валютного спроса на внутреннем рынке в обозримом будущем не стоит, сошлись во мнении аналитики. Более оптимальным вариантом для сохранения сбережений кандидат экономических наук Александр Разуваев назвал рублевые банковские вклады. Пока ключевая ставка в России сохраняется на высоком уровне, рыночные условия по депозитам продолжат оставаться выгодными для граждан как минимум до конца этого года. Такие инструменты будут давать доход выше инфляции, заверил экономист. «Хранить деньги в наличной валюте — плохая история со всех точек зрения», — констатировал эксперт.