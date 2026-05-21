Песков перенаправил вопрос о якобы ударе ВСУ по пункту подготовки операторов БПЛА

13:50, 21 мая 2026

Песков перенаправил Минобороны вопрос о пункте подготовки операторов БПЛА
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос журналистов о якобы ударе по пункту подготовки БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в сети появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы атаковали пункт подготовки операторов дронов, где находились курсанты из Донецкой народной республики.

«Нет, не могу прокомментировать. Такие вопросы нужно адресовывать в наше оборонное ведомство», — ответил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили над регионами России 121 беспилотник ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что под атаку попали девять регионов.

