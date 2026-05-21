Китаю предсказали падение темпов роста экономики

ЕК: Темпы роста китайской экономики упадут до 4,4 процента

Китаю предстоит столкнуться с падением темпов экономического роста. Такая мысль содержится в экономическом прогнозе, который подготовила Европейская комиссия (ЕК).

Она обратила внимание, что Китай установил официальный целевой показатель роста на 2026 год на уровне 4,5-5 процента.

«Ожидается, что рост составит 4,5 процента, что находится в нижней части этого диапазона, главным образом из-за ухудшения внешней среды», — полагают в Еврокомиссии.

На 2027 год она прогнозирует дальнейшее снижение темпов роста до 4,4 процента, поскольку фискальные стимулы теряют эффективность, а структурные слабости внутреннего спроса ограничивают перспективы экономики КНР.

ЕК констатировала, что, несмотря на стремление Пекина к увеличению расходов домохозяйств, влияние государственной поддержки на частное потребление до сих пор было ограниченным и вряд ли быстро улучшится. Причиной этого является депрессивное состояние рынка недвижимости, слабый рост доходов и неадекватная система социальной защиты.

Ранее сообщалось, что новый целевой показатель экономического роста, который установили власти Китая, оказался самым низким с 1991 года. Эксперты полагают, что одной из причин ухудшившихся ожиданий стал затяжной кризис в секторе недвижимости.

