Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:49, 5 марта 2026Экономика

Китай ухудшил прогнозы по росту экономики

Kyodo: В 2026 году Китай ждет роста экономики в 4,5-5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Власти Китая ждут, что в 2026 году его экономика вырастет на 4,5-5 процентов, хотя в прогнозах на 2025 год речь шла о 5 процентах. Об этом сообщило Kyodo со ссылкой на премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

Новый целевой показатель оказался самым низким с 1991 года. Одной из причин ухудшившихся ожиданий агентство назвало затяжной кризис в секторе недвижимости.

Как отметил Ли Цян, изменяющаяся внешняя обстановка все сильнее давит на Китай и геополитические риски растут. Кроме того, общемировая экономическая динамика остается вялой, свободная торговля находится под серьезной угрозой. Также он обратил внимание на внутренние проблемы государства. В их числе дисбаланс между сильным предложением и слабым спросом, а также трудности с трудоустройством населения.

В качестве долгосрочной цели роста Китай собирается удвоить ВВП на душу населения к 2035 году, достигнув уровня «умеренно развитой страны». Еще одна задача — «постоянно наращивать конкурентные преимущества в области редкоземельных элементов и редких металлов».

По данным министерства финансов Китая, наращивание роста социальных расходов стало причиной увеличения дефицита бюджета второй экономики мира до рекордных значений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан бывший первый замминистра обороны России. Его обвиняют в хищении бюджетных денег, в том числе во время СВО

    В Японии задумали распечатать нефтяную кубышку

    В G7 испугались чрезмерной зависимости от Китая

    В МИД прокомментировали угрозу Зеленского отправить ВСУ общаться с Орбаном

    Путин назвал суровыми условия для российских бойцов в зоне СВО

    Китай ухудшил прогнозы по росту экономики

    Путин высказался об использовании войсками в зоне СВО неподконтрольных видов связи

    Московские следователи раскрыли причину загадочной смерти влюбленных курсантов МВД

    Смерть Умара Джабраилова связали с неудачной пластикой

    В России прокомментировали сообщения об иранских дронах в Азербайджане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok