Политолог Мезюхо: Киеву предлагают табуретку возле стола, где заседают члены ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается продать Украине информационную клюкву, заявил политолог Иван Мезюхо. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Киеву предлагают табуретку возле стола, где заседают члены Европейского союза (ЕС).

Ранее сообщалось, что Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в ЕС и призывает блок рассмотреть этот вопрос, поскольку Берлин пытается вдохнуть новую жизнь в процесс расширения союза. Согласно плану, Украина будет участвовать в заседаниях Евросоюза, но не будет иметь права голоса. Она также сможет назначать ассоциированного судью в Европейский суд и представителей в Европейский парламент.

«Если утечки в прессе действительно соответствуют истине, то в таком случае канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается продать Украине откровенную информационную клюкву. То есть вместо того, чтобы предоставить Украине членство в Европейском союзе, киевскому режиму предлагают маленькую табуреточку возле стола, где заседают члены Евросоюза», — сказал Мезюхо.

Политолог задался вопросом о том, что вообще означает ассоциированное членство Украины в Евросоюзе.

«Разве сейчас Украина не находится в ассоциации с Европейским союзом? Ведь с 2017 года вступило в силу соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. То есть, чем будет отличаться нынешняя ассоциация от ассоциации 2017 года?» — отметил Мезюхо.

По большому счету, Украине в случае реализации инициативы Мерца не предоставляется никаких новых полномочий или преференций Иван Мезюхо политолог

По словам политолога, предоставление Киеву новой евроассоциации за рамками соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС может вызвать недовольство у других кандидатов в члены Евросоюза.

Он напомнил, что Анкара в 1963 году подписала соглашение об ассоциации Турции и Европейского экономического сообщества, а с 1999 года страна является кандидатом в члены ЕС.

«Так чем Турция хуже Украины? Я думаю, что [турецкому президенту Реджепу Тайипу] Эрдогану может не понравиться предоставление непонятного евроассоциированного членства Украине, учитывая, что Турция более экономически развитое государство, не находится ни с кем в состоянии боевых действий и вообще ждет своего членства в Европейском союзе уже многие годы», — подчеркнул Мезюхо.

Сегодня ведущие юристы, специализирующиеся на праве европейских стран и правовой базе Евросоюза, не смогут сказать, чем отличается ассоциированное членство Украины, предложенное Мерцем, от той евроассоциации, в которой находится Украина сегодня, начиная с 2017 года, заключил политолог.