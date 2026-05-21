Президент Лукашенко назвал машину своей мечты

Глава Белоруссии назвал «Искандер-М» машиной, о которой когда-то мечтал

Александр Лукашенко посетил расположение одной из ракетных бригад Вооруженных сил Белоруссии в Осиповичском районе, где осмотрел оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», сообщает агентство БелТА.

«Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие», — заявил президент.

Командир ракетной бригады Александр Кравцов пояснил, что учебный запуск с использованием электроники полностью повторяет реальную боевую ситуацию. Отличие заключается лишь в том, что ракета не покидает направляющую. Он добавил, что все этапы были отработаны личным составом без отклонений, а ход тренировки подробно представили президенту.

Визит главы Белоруссии проходил на фоне совместных учений с Вооруженными силами России. В рамках этих маневров отрабатывалось применение ядерного оружия. В оборонном ведомстве страны уточнили, что данная тренировка является плановой, проводится в рамках взаимодействия Союзного государства и не направлена против других стран.

