Страховщики назвали самый популярный автомобиль среди новичков

Начинающие водители выбирают первой машиной Kia Rio и новые модели «АвтоВАЗа»

На какие автомобили чаще всего водители без опыта оформляют полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), «Ленте.ру» рассказали специалисты страховой компании «Росгосстрах». Эксперты выяснили, что первой машиной новички, как правило, выбирают проверенные подержанные иномарки с недорогими и доступными запчастями. Если же приобретается новый автомобиль, то им с высокой долей вероятности будет Lada Granta.

В десятку самых востребованных моделей у женщин, недавно получивших права, вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Ford Focus, Volkswagen Polo, Chevrolet Aveo, Renault Sandero, Renault Logan, Toyota Corolla и Hyundai Getz.

Мужские предпочтения отличаются разнообразием продукции «АвтоВАЗа». В топ-10 попали Lada Granta, Ford Focus, Kia Rio, ВАЗ 2114/2115, Hyundai Solaris, ВАЗ 2107, Volkswagen Polo, Lada Priora, Renault Logan и ВАЗ 2121 («Нива»).

Директор по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов отметил, что специалисты всегда советуют новичкам нарабатывать водительский стаж на недорогих машинах, кузовные детали которых легко купить. Вероятность повредить автомобиль в аварии на первых порах объективно выше, как и риск оказаться виновником дорожно-транспортного происшествия. Эти факторы напрямую влияют на тарифы.

При этом он рекомендовал тем, кто хочет сократить расходы на содержание автомобиля, обратить внимание на мощность двигателя, от которой тоже зависит один из коэффициентов при расчете стоимости страховки. На начальном этапе разумнее выбирать менее мощный вариант, подытожил Стрекалов.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах России за последние месяцы резко выросла цена полисов ОСАГО. Самый значительный скачок зафиксирован в Ингушетии, где с декабря 2025 года стоимость страховки увеличилась в 2,8 раза. В Новосибирской области цена поднялась в 2,2 раза.