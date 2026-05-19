07:49, 19 мая 2026

Ветеран СВО рассказал о бое с бойцами ВСУ на кладбище

РИА Новости: Отряд ВС РФ остановил продвижение трех тысяч бойцов ВСУ по кладбищу
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Ветеран специальной военной операции (СВО) Александр Алейкин с позывным Дикий рассказал о бое с тремя тысячами бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кладбище. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что его отряд услышал ночью шорох, когда диверсионно-разведывательная группа решила напасть с Харькова. Российские военные встретили украинских солдат огнем из пулеметов и гранатометов. «Не знаю сколько "положили", мы туда не пошли», — добавил ветеран СВО.

Собеседник агентства отметил, что численность отряда ВС РФ была значительно меньше численности наступающих бойцов ВСУ. Однако, подчеркнул он, российские военные смогли показать силу и «закошмарить» украинских солдат.

Ранее российский боец с позывным Горец рассказал о своем первом штурме в зоне проведения СВО на Украине в бою с превосходящими силами противника. По словам военнослужащего, его группа, находясь в меньшинстве, за сутки отбила пять атак ВСУ в Запорожье в 2022 году. «Провели операцию без единой потери», — сообщил Горец.

