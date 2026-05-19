Посол Украины описал помощь от Германии словами больше, чем когда-либо

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Киев получает от Германии военной помощи больше, чем когда-либо. Об этом заявил посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью Tagesspiegel.

При этом он отметил, что отказ предыдущего и нынешнего правительств ФРГ поставить Украине крылатые ракеты Taurus больше не являются решающим фактором в конфликте. Дипломат заявил, что Украина обладает собственными возможностями на данном направлении.

Он также заявил, что ЕС и НАТО якобы осознают необходимость использовать Украину для сдерживания России.

Ранее стало известно, что Германия уже могла тайно поставить дальнобойные ракеты Taurus Киеву. По мнению главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, это может объяснить решение Берлина прекратить публикацию данных военных поставках, следующих на Украину.

